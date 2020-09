This essay is part of Más Que Suficiente, More Than Enough, an Elite Daily series that celebrates the parts of Latinx culture that make each writer proud of their identity. Para leer este ensayo en español, desliza hacia abajo.

“Si tu supieras lo que yo sufrí por ti…” Those lyrics, from Luis Miguel’s “Ahora Te Puedes Marchar,” have been stuck in my head since mid-June, when TikToks set to the 1987 track began popping up on my For You page. The videos usually show someone wearing a Daria-ish ensemble — plaid miniskirts, graphic tees, dark lipstick — lip syncing the lovelorn bop. Shot from above, they’re often overlaid with grainy filters, lyrics written in Burn Book-style letters, and hashtagged #AltLatinx or #AltLatino.

The extremely ‘80s song itself isn’t exactly alternative, as Valeria, 18, the originator of the trend, points out to Elite Daily. But the combo of nostalgic rock en español and punkish aesthetics in the #AltLatinx TikTok videos have galvanized a form of mainstream representation for alternative music-loving Latinx teens and young adults, who otherwise seldom see themselves or their taste represented in la cultura.

“I think for many of us it was the first time we had heard Spanish joined with what we recognized as a ‘hard rock’ song on a major social media platform,” Gilbert, 20, says. She grew up among other Latinx scene and emo kids, but felt like without mainstream representation, that identity mostly got swept under the rug. “Chicanos and Latin Americans aren't just about mariachi, lowriders, and being ‘spicy’ women with attitude, but that's all we see. (No hate to mariachi and lowriders, they're great parts of the culture.)”

For Aileen, 18, the original song choice was nostalgic — she grew up listening to it in the car with her abuela — but the videos also validated her alternative aesthetic in ways her traditional family does not. “I usually dress very alt and indie, and I have piercings and tattoos, which goes against some of my more conservative family since they’re Christians,” she says, adding that she’s considered the odd one out. In connecting with other #AltLatinx TikTokers, “I finally felt I was with a group of people that understood each other’s struggles of being Latinx and growing up with certain traditions.”

Kristen, 19, agrees. “Like a lot of Hispanic young people, especially those who grew up in America, I always thought that I was alone in listening to the artists I listened to, and not exactly conforming with what my Hispanic friends and relatives were interested in.”

The moment I first realized I could be both alt and Latina was at a Downtown Boys concert in the Hudson Valley in 2014, where I moshed to a cover of Jessy Bulbo’s “Maldito.” Until that point, I’d spent a lot of time in musty basements listening to boys play the bass — that was punk music to me. After years of getting asked if I was “gothic” at family parties, listening to singer Victoria Ruiz scream, “Estoy desconsolada porque me abandonaste” — I’m pissed because you left me — was revelatory. I bought their CD, a talisman for that feeling of being seen.

Downtown Boys are just one band in a vast universe of Latinx punk musicians — a discography that extends back to the beginning of punk. “Women of color and Latinos built the foundations of what [punk] is,” says Mary Regalado, Downtown Boys’ bassist, pointing to the Mexican influence on punk from the late ‘70s and Alice Bag’s memoir Violence Girl as starting points. And yet, the music and culture site Remezcla was founded on the premise that there wasn’t enough coverage of alternative Latin music.

Regalado had early role models like Michelle Suarez, the bassist in Mika Miko, to show her it was possible to be both Latinx and punk, but had trouble bridging that gap with their own family. Once, as a teenager, they played a Raincoats CD while driving her grandmother around. “She was like, ‘Quita esa música del diablo’. She was calling the Raincoats ‘devil music,’” Regalado adds, laughing. “It was always a struggle to get my family to understand that [punk] is not wrong. It's cool.”

There’s also a continuing stereotype that punk music is a “white people thing” — that punk spaces are predominantly white spaces. “I think we’ve all been called whitewashed because of our music or fashion preferences,” says Kelsey, 20. But Ruiz, of Downtown Boys, says that’s simply not the case. “It just reminds me that we [as Latinx people] have been erased time and again,” she says. If punk spaces near you feel overwhelmingly white, or not inclusive, “the only way to build community is to build it,” she says. “You can find people of the cultural diaspora everywhere.”

Like on TikTok. By posting her own #AltLatinx video — a hashtag that has been viewed over 4 million times since it first began trending this summer — Gilbert “saw an opportunity to introduce more people to the world of Latinx and Chicano alternative subcultures, rather than letting people continue to believe that we were just Latinx members of a white scene.”

For a trend defined by being an alternative to the mainstream, created by and for members of an underrepresented community, the fact it exists at all is evidence of that community-building Ruiz points to. And Kelsey agrees. “It’s amazing to have found each other, because for most of my life I didn’t think many of us existed,” she says, of finding other alt Latinx TikTokers.

When I was a young alt Latina teen myself, that representation — that validation — would have meant everything. But teens today don’t have to look back and ask, “what if?”; they can find that community right on their screens. “It's really refreshing to see young people who look like me and dress like me supporting these independent artists who help us to just be ourselves, unapologetically,” says Kristen. It shows there's room in the culture for all of us.

Esta tendencia de TikTok ayuda a #AltLatinxs jóvenes quienes quieren encontrar un hogar en el internet

“Si tu supieras lo que yo sufri por ti…” He tenido las letras de la canción “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel grabadas en mi mente desde mediados de junio, cuando varios TikToks con el tema en el fondo empezaron a aparecer en mi página de recomendaciones de la aplicación. Los videos usualmente muestran a una persona vestida al estilo Daria — minifaldas tartán, camisetas gráficas, pintalabios oscuros — cantando la canción. Grabados desde arriba, los videos están superpuestos con filtros granulosos y letras estilo “Burn Book,” utilizando los “hashtags”: #AltLatinx o #AltLatino.

La canción– extremadamente ochentosa– no es considerada como un sonido rock alternativo, dijo Valeria, quien tiene 18 años y es la creadora de la moda en TikTok. Pero con la combinación del rock en español y la estética punk en los videos #AltLatinx, TikTok ha creado una forma de representación para adolescentes y adultos jóvenes amantes de la música rock, que hasta ahora, no han sentido que sus intereses y gustos han sido representados en su cultura latina.

“Creo que, para muchos de nosotros, fue la primera vez que escuchamos el español combinado con una canción que conocemos como ‘rock’ en una plataforma social popular”, dijo Gilbert, quien tiene 20 años. Ella creció rodeada de amigos latinx que, como ella, también eran amantes de la cultura y estética alternativa “scene”, pero que sentían que esa parte de su identidad no era tan reconocida o dominante en la cultura latina en la cual crecieron. “Nosotros los chicanos y latinoamericanos no somos simplemente amantes de la cultura mariachi, de los ‘lowriders’, ni somos mujeres ‘picantes’ con actitud, pero eso es lo único que vemos. (Sin ofender a los mariachis o los ‘lowriders’, son excelentes partes de la cultura)”.

Para Aileen, de 18 años, la canción le trae nostalgia. Creció escuchándola en el carro con su abuela, pero los videos [de TikTok] convalidan su estética alternativa de una manera que su familia tradicionalmente no hace. “Normalmente me visto de forma alternativa o ‘indie,’ tengo tatuajes y perforaciones, cosas que van en contra de mi familia cristiana conservadora”, dijo, añadiendo que muchas veces la consideran extraña. Cuando pudo conectarse con otros usuarios del “hashtag” #AltLatinx en Tik Tok, dijo que “por fin sentí que había conseguido un grupo que entendía lo difícil que fue crecer con tradiciones latinx que no resonaban con mi personalidad”.

Kristen, de 19 años, está de acuerdo. “Como muchos jóvenes hispanos, especialmente los que crecieron en los Estados Unidos, siempre pensaba que era la única que escuchaba la música que me gusta, y que no conformaba a los intereses de mis amigos y familiares hispanos”, explicó.

La primera vez que me di cuenta que yo podía ser simultáneamente latina y alternativa fue en el 2014 en un concierto de los Downton Boys en el Hudson Valley, mientras bailaba un “cover” de la canción “Maldito” de Jessy Bulbo. Antes de ese momento, había pasado mucho tiempo en sótanos húmedos, escuchando a chicos tocar el bajo — eso fue lo que yo consideraba música punk. Después de pasar años contestándole a mis familiares cuando me preguntaban si era “gótica”, escuchar a la cantante Victoria Ruiz gritar, “Estoy desconsolada porque me abandonaste”, fue una revelación. Compré el disco — un símbolo que representaba, para mi, lo que era ser aceptada y entendida.

Los Downtown Boys son solo un grupo en el universo de la música punk latinx — una discografía que se extiende hacia el comienzo del género. “La comunidad latina y las mujeres diversas construyeron el fundamento del punk”, explicó Mary Regalado, bajista de los Downtown Boys, refiriéndose a la influencia mexicana en el punk de los años 70 y la autobiografía de Alice Bag, “Violence Girl”. Sin embargo, la página web Remezcla fue fundada a base de la idea de que no existía suficiente cobertura sobre la música latina alternativa.

Regalado tuvo modelos a seguir como Michelle Suarez, bajista de Mika Miko, para mostrarle que sí es posible ser tanto latinx como punk, pero no fue tan fácil hacer que su propia familia entendiera esa parte de su identidad. Un día, cuando era adolescente, puso un disco del grupo Raincoats en el carro con su abuela. “Dijo, ‘Quita esa música del diablo.’ Mi abuela le estaba diciendo ‘música del diablo’ a los Raincoats”, dijo Regalado, riendo. “Siempre fue una lucha lograr que mi familia entendiera que [el punk] no es algo malo. Es genial”.

También existe el estereotipo de que la música punk es una “cosa de los americanos blancos” — que el mundo de la estética alternativa es predominantemente un mundo anglo-americano. “Creo que a todos en la comunidad, nos han llamado ‘blanqueados’ por nuestras preferencias musicales o de moda”, dijo Kelsey, de 20 años. Pero Ruiz, de los Downtown Boys, dijo que ese no es el caso. “Solo me recuerda de que nosotros los latinos hemos sido borrados una y otra vez”, explicó Ruiz. Si la escena punk o alternativa que te queda cerca no te parece lo suficientemente inclusiva, “la única manera de construir una comunidad, es construirla”, añadió.

“Puedes encontrar personas de la diáspora cultural en todas partes”.

Este es el caso de TikTok. Al publicar su propio video usando #AltLatinx — una etiqueta que ha sido vista más de 4 mil veces desde que empezó a circular — Gilbert vio “una oportunidad para introducir a más personas al mundo de subculturas alternativas latinx y chicanas, en vez de dejar que la gente siga pensando que somos miembros latinx de una escena anglo”.

Por ser una tendencia alternativa a lo “popular”, creada por y para miembros de una comunidad poco representada, el hecho de que existe es prueba de que la gente ya está creando comunidad, según Ruiz. Kelsey está de acuerdo. "Habernos encontrado el uno al otro es increíble porque por la mayoría de mi vida, no pensé que existía esta comunidad”, explicó.

Cuando yo era una joven alternativa y latina, esta representación — esta validación — hubiera significado muchísimo. Hoy en día, los jóvenes no se tienen que preocupar. Pueden encontrar esa comunidad en sus celulares. “Es refrescante ver a otros jóvenes que se parecen a mí, y que se visten como yo, apoyando a estos artistas independientes que nos están ayudando a ser quienes somos sin disculpas”, dijo Kristen. Muestra que hay espacio en la cultura para todos.